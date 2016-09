12/09/2016 às 11:00h Enviado por: Rennan Rebello

Confronto com PMs no Caniçal acaba com um morto e pistola apreendida Foto: Leonardo Ferraz

Por Thiago Soares





Uma operação de policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói), na tarde de ontem, terminou com um homem morto na comunidade do Caniçal, no Cafubá, Niterói. De acordo com informações da polícia, a ação foi realizada com o objetivo de coibir a venda de drogas. Por volta das 14h, os PMs entraram no Caniçal por três acessos diferentes e se depararam com um grupo de oito homens, que atiraram. Durante o confronto, Lucas Castro Vidal, de 18 anos, foi atingido. Ele ainda tentou correr por uma trilha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O restante do grupo fugiu. A equipe policial realizou cerco na comunidade, mas não conseguiu localizar os demais. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram ao local e constataram que Lucas foi atingido por dois tiros na região da cintura. Com Lucas, a polícia apreendeu uma pistola automática.