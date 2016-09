11/09/2016 às 11:15h Enviado por: Rennan Rebello





Dois rapazes foram detidos após invadirem uma casa, em Jurujuba, Niterói, na última sexta-feira. No local, a polícia encontrou uma pistola. Uma viatura do 12º BPM (Niterói) foi deslocada à Travessa Jornalista Fortes sob suspeita de um assalto à residência. No local, a PM encontrou dois suspeitos com uma pistola 9mm e oito munições. O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí).