Adolescente é pego com meio quilo de maconha

11/09/2016 às 11:30h Enviado por: Rennan Rebello

Além da maconha, menor estava com balança de precisão Foto: Divulgação

Um adolescente de 15 anos foi apreendido durante incursão de policiais do 12ºBPM (Niterói), na noite da última sexta-feira, no Preventório, em Charitas, Niterói. De acordo com a PM, a ação começou pela localidade conhecida como Boca do Cantinho, no interior da comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais surpreenderam um grupo de homens, que fugiram com a aproximação dos militares.



Na tentativa de fuga, um adolescente com uma mochila foi capturado pelos PMs. Dentro da bolsa dele, foram encontrados um tablete de maconha de cerca de 500 gramas, uma balança de precisão, um simulacro de pistola e material para endolação. O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí).