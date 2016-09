Oito menores apreendidos no Arvoral

11/09/2016 às 11:06h Enviado por: Rennan Rebello

Uma operação conjunta entre policiais do 12º BPM (Niterói) e civis da 81ªDP (Itaipu) na comunidade do Arvoral, na Região Oceânica de Niterói, terminou com oito menores apreendidos na noite da última sexta-feira. De acordo com a PM, a incursão - que começou na Rua 14 - tinha objetivo de coibir o tráfico de drogas na localidade. Com os adolescentes, foram apreendidos um simulacro de pistola, 140 pinos de cocaína, dois rádios transmissores com seus devidos carregadores e outros três celulares. A ocorrência foi registrada na 77ªDP (Icaraí).