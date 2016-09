11/09/2016 às 11:10h Enviado por: Rennan Rebello

Bandidos usam retroescavadeira para arrombar mercearia em São Gonçalo Foto: Sandro Nascimento





Uma ação ousada e com características de filme policial chamou a atenção de quem passava, na manhã de ontem, pela Rua Doutor Getúlio Vargas, em Santa Catarina, São Gonçalo. Criminosos usaram uma retroescavadeira para arrombar uma mercearia e tentar roubar um caixa eletrônico. A ação, no entanto, foi frustrada e os bandidos fugiram sem levar nada.

Além do susto, o prejuízo do proprietário do comércio ainda foi grande. “Parece que não roubaram nada, mas vamos ter que trocar a porta e já contratamos um engenheiro para avaliar a estrutura e refazer a marquise, que ficou danificada e pode causar riscos para quem passa por aqui”, desabafou o proprietário Cássio Cruz, de 27 anos.

O caso aconteceu por volta das 4h30. Segundo testemunhas, cinco bandidos armados fecharam a via e passaram com a retroescavadeira, que foi guiada para o comércio. No entanto, ao ter a porta de ferro danificada, o sistema de alarme foi acionado, e assustou os criminosos, que tentaram agir com pressa, mas acabaram enguiçando a retroescavadeira. O equipamento, que de acordo com a polícia havia sido roubado durante a madrugada no Lindo Parque, bairro vizinho, ficou preso na estrutura da loja.

Quem passava pelo local parecia não acreditar no que estava vendo. “A gente vê isso em filme. É muito abuso ver que eles têm coragem de fazer isso mesmo. Nunca pensei passar por isso perto de casa”, contou um morador do bairro, que escutou o barulho, mas acreditou ser um acidente de trânsito.

Mas, de acordo com informações, a ação dos criminosos já estava fadada ao fracasso desde o início. “Mesmo que eles tivessem conseguido levar o caixa eletrônico, não teria dinheiro. O carro forte não tem abastecido o caixa e ontem (sexta) mesmo, os clientes reclamaram muito de que não tinha dinheiro”, explicou um dos proprietários. A retroescavadeira foi apreendida, mas o proprietário já foi localizado. “O equipamento estava parado para ser consertado, porque ela já estava apresentando defeito. De manhã, fui avisado que havia sido furtado”, explicou o homem, que não quis se identificar.

Policiais da 73ªDP (Neves) assumiram as investigações e peritos do Instituto de Criminalistas Carlos Éboli (ICCE) foram ao local e colheram provas que vão auxiliar a polícia na identificação dos criminosos. (Renata Sena)