Três homens são mortos em São Gonçalo

11/09/2016 às 11:00h Enviado por: Rennan Rebello

Por Renata Sena

Três homens foram mortos, na madrugada de ontem, em diferentes pontos de São Gonçalo. O corpo de Carlos Rogério Damasceno dos Santos, de 28 anos, foi encontrado na comunidade do Tronco, no Jóquei. Outros dois corpos, que estavam sem identificação até a tarde, estavam no Arsenal e em Maria Paula, este último, dentro de um carro.



De acordo com testemunhas, diversos tiros foram escutados no fim da madrugada, no local onde foi encontrado o corpo de Carlos Rogério, mas a polícia só foi chamada no início da manhã. O jovem, que vestia calça jeans e blusa preta, foi identificado através de uma carteira de identidade que estava em seu bolso. Na região, moradores não o reconheceram e familiares ainda não haviam sido localizados.

Já no Arsenal, na Rua Expedicionário Gildo Lira, o corpo de um homem negro, vestindo short marrom e blusa listrada, aparentando 30 anos, ainda não identificado, foi localizado com marcas de tiros. Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados ainda durante a madrugada e preservaram o local para a chegada de agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

Um outro corpo carbonizado foi encontrado, na mala de um veículo, na Rua Inglaterra, em Maria Paula. Segundo a polícia, o corpo, que até a tarde de ontem continuava sem identificação, estava dentro de um Ford Fiesta. O carro havia sido roubado no dia 8 de setembro na área da 75ªDP (Rio do Ouro).

Agentes da DHNISG foram acionados nos três casos. Possíveis testemunhas dos crimes vão prestar depoimento e a polícia vai buscar imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos autores. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.