Estudante é encontrado morto em rio de Itaboraí

10/09/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Segundo familiares, Rian estava desaparecido desde terça-feira Foto: Divulgação

Por Cyntia Fonseca

O estudante Rian dos Santos Teixeira, de 15 anos, foi encontrado morto dentro de um rio, no bairro Porto das Caixas, em Itaboraí, na manhã de ontem.



Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local, na Rua Dona Moça, para realizar perícia técnica e irão investigar o crime. Bastante inchado e com uma grande pedra de concreto amarrada à cintura, o adolescente foi reconhecido por tios que foram até o local após receberem a notícia de que havia um corpo boiando no rio.

Segundo uma tia do rapaz, que preferiu não se identificar, Rian saiu de sua residência, em Visconde de Itaboraí, por volta das 19h da última terça-feira, e não retornou, atitude que causou estranheza nos familiares, já que ele não tinha o hábito de ficar por muitas horas longe de casa.

“Procuramos na casa de amigos, na praça e no bar de esquina onde ele costumava jogar videogame e não o encontramos. Ele não ficava muito tempo fora, só quando ia à igreja que retornava um pouco mais tarde”, contou a tia. Ainda segundo os familiares, o corpo de Rian foi encontrado após o recebimento de uma ligação anônima. “Como ele não aparecia, postamos uma foto com um pedido no Facebook para que entrassem em contato caso soubessem do paradeiro dele. Recebemos a ligação, meus irmãos foram de moto lá conferir, e era ele”, acrescentou.

De acordo com a tia da vítima, Rian se afastou dos estudos no início deste ano devido a problemas psicológicos de bipolaridade. Ele frequentava o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do bairro e tomava remédios controlados. Rian era filho do meio de quatro irmãos. Responsável pelo caso, o delegado Tiago Dorigo, da DH, informou que já colheu depoimentos dos familiares e que vai reunir mais informações que possam ajudar a elucidar o crime.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. Até a noite de ontem, o corpo ainda não tinha sido liberado para sepultamento.