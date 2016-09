Polícia faz operação no Anaia para tentar localizar traficante ‘Fat Family’

10/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

‘Fat Family’ fugiu para a comunidade após deixar o Salgueiro Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

Uma denúncia sobre a localização do traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, de 28 anos - resgatado por comparsas no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, em junho - fez com que policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) realizassem uma operação no Anaia, em São Gonçalo, na tarde de quinta-feira.



De acordo com os militares, a informação era de que Fat Family teria buscado abrigo no Anaia após policiais civis e militares descobrirem seu esconderijo no Complexo do Salgueiro, na semana passada.

PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Coruja e Jóquei, e da Ocupação Mineiro e Coruja, foram até a comunidade com o objetivo de capturar o foragido. Ao passarem pela localidade conhecida como Buraco Quente, os agentes foram recebidos a tiros pelos criminosos e houve um intenso confronto. Segundo os policiais, os bandidos conseguiram escapar, mas deixaram para trás uma espingarda de ar comprimido, 490 cápsulas de cocaína, 460 trouxinhas de maconha e cinco rádios comunicadores. O material apreendido foi levado para a 74ªDP (Alcântara).

O Portal do Procurados, do Disque-Denúncia, oferece recompensa de R$ 3 mil para quem der informações que auxiliem na prisão de Fat Family. As denúncias podem ser encaminhadas através dos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram, no (21) 96802-1650, ou pelo Disque-Denúncia, no (21) 2253-1177.

Fuga - Em junho, Fat Family, que é irmão de Marcos Antônio Firmino da Silva, o My Thor, um dos chefões do Comando Vermelho (CV), deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar após ser baleado no rosto durante confronto com policiais, no Morro Santo Amaro, no Catete. Após seis dias de internação, o bandido foi resgatado por 15 homens fortemente armados de fuzis, granadas e pistolas. Na ação, um paciente foi morto e outras pessoas foram baleadas, entre elas um policial militar.