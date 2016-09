‘Gordinho’ é preso com escopeta na Igrejinha

09/09/2016 às 11:55h Enviado por: Samuel Castro

Leonardo foi flagrado com a arma, além de maconha e cocaína Foto: Sandro Nascimento

Apontado pela polícia como o segundo homem na hierarquia do tráfico do Morro da Igrejinha, no Largo da Batalha, em Niterói, Leonardo Alves da Costa, o Gordinho, de 20 anos, foi preso por policiais do 12ºBPM (Niterói), na manhã de ontem. Na ação, arma e drogas foram apreendidas.



PMs contaram que foram até a comunidade para verificar uma denúncia que informava a localização do criminoso. Ao entrarem na Igrejinha, os militares foram recebidos a tiros pelos traficantes. Após o confronto, Gordinho acabou surpreendido numa casa, na localidade conhecida como Baiana, com uma escopeta calibre 12, 960 trouxinhas de maconha e 310 pinos de cocaína.

Segundo os policiais, o jovem, que estava ferido na perna esquerda, foi atingido por um tiro de fuzil durante um confronto na mesma comunidade há dois meses. Gordinho foi encaminhado para a central de flagrantes da 77ªDP (Icaraí).