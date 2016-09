PM prende 6 e fecha ‘boca’ no Risca Faca

09/09/2016 às 11:40h Enviado por: Samuel Castro

Entre os presos está Boquinha, do Morro da Mangueira Foto: Divulgação

Seis pessoas foram presas, na manhã de ontem, durante operação de policiais do 12ºBPM (Niterói) na Favela do Risca Faca, em Inoã, Maricá. Entre os detidos está Thiago Santos da Silva, o Boquinha, de 20 anos, chefe do tráfico na comunidade, que é oriundo do Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio.



Policiais do Serviço de Inteligência (P-2) da unidade, com o apoio PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Engenhoca, apuravam informações sobre a venda de drogas na localidade. Numa casa, na Rua Fernando Mendes, os agentes surpreenderam Aline Souza da Silva, 27, Élton John Ribeiro de Souza, 29, e Luana Santos de Oliveira, 28.

Em outro imóvel, na mesma rua, os policiais capturaram Fernando dos Santos, 21. Já Thiago Boquinha foi preso no condomínio ‘Minha Casa, Minha Vida’, acompanhado de Joyce de Souza, também de 21 anos.

Com o grupo, os PMs apreenderam 407 pinos de cocaína, 400 gramas da mesma droga, 84 trouxinhas de maconha, cinco artefatos explosivos, um colete tático, além de um rádio transmissor, material para embalagem de drogas e dois cadernos com a contabilidade da venda de drogas.

Todos acabaram presos em flagrante e encaminhados para 82ªDP (Maricá). Na delegacia, os agentes constataram que Thiago Boquinha possui 10 passagens por tráfico e roubo.