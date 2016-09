Carro usado em morte de coronel é encontrado no Morro do Castro

09/09/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Roubado no Centro de Niterói, Jeep Renegade foi usado por assassinos do coronel Linhares Foto: Divulgação

O veículo Jeep Renegade usado no assassinato do subcomandante do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Ivanir Linhares Fernandes Filho, 49, em Maricá, foi localizado, ontem, durante uma ação conjunta entre policiais da 74ªDP (Alcântara) e agentes da Divisão de Homicídios, no Morro do Castro, em São Gonçalo.

A carcaça do automóvel - que estava completamente carbonizado - foi rebocada até a sede da especializada. O carro, segundo as investigações havia sido roubado em Niterói, no dia 24 de agosto.

O coronel Linhares foi executado a tiros, no Centro de Maricá, no primeiro dia de setembro. Na ação dos criminosos, que atacaram a viatura que o oficial estava, o sargento Luiz Cláudio Carvalho da Silva, 44, também acabou baleado.



O crime ocorreu por volta das 10h, na Rua Domício Gama. De acordo as investigações, os militares haviam acabado de sair de um cartório e se preparavam para ir para a sede do 4ºCPA, em Niterói. Assim que entraram na viatura descaracterizada, um veículo Gol prata, eles foram surpreendidos pelos assassinos, que estavam no Jepp Renegade. O carro era ocupado por quatro homens. Três deles desceram armados e atiraram.

Linhares foi atingido por sete disparos e Carvalho por três. Os PMs foram socorridos pelo helicóptero dos Bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas o oficial não resistiu aos ferimentos. Já o sargento foi submetido a uma cirurgia e se recupera bem.

A DH investiga se o oficial foi vítima de uma tentativa de assalto ou se sua morte está relacionada à função de juiz que ele exercia junto à Auditoria Militar.