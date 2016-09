Acusado de matar a ex-mulher é preso após tentar cometer suicídio

09/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Nilton foi preso por PMs no Hospital de Cachoeira de Macacu Foto: Divulgação

Acusado de matar a ex-mulher a facadas, na Ilha do Governador, no início desse mês, Nilton Chaves, de 27 anos, foi preso por policiais do 35ºBPM (Itaboraí) após tentar cometer suicídio. Ele ingeriu veneno e estava internado no Hospital de Cachoeira de Macacu.

Segundo as investigações, a vítima, Débora Bittencourt Chaves, de 32 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Jardim Carioca, há uma semana. Desde então, agentes da Divisão de Homicídios da Capital iniciaram as buscas por Nilton, que era considerado o principal suspeito do crime. Ele não aceitava o fim do relacionamento e já respondia por violência doméstica.

Nilton foi localizado pelos PMs, ontem, após receber atendimento médico no Hospital de Cachoeira de Macacu. Ele foi encaminhado para a sede da DH da Capital.