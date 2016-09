Acidentes com 4 vítimas na BR-101

08/09/2016 às 11:40h Enviado por: Samuel Castro

O acidente deixou um saldo de quatro feridos no BR-101 Foto: Divulgação

Dois acidentes ocorridos ontem de manhã, na BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo, deixaram um saldo de quatro pessoas feridas.

Por volta das 11h, o motorista do carro de passeio modelo Up!, com cinco ocupantes, perdeu o controle e capotou, próximo ao Km 306, em sentido Itaboraí. As pistas não foram interditadas, e o trânsito seguiu normal. Segundo a concessionária Autopista Fluminense, que administra a via, uma das vítimas saiu ilesa, enquanto duas tiveram ferimentos moderados e duas ferimentos leves. Todas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.



Outro acidente - Algumas horas antes, um veículo de carga que transportava combustível tombou na rodovia, na pista de sentido Niterói. O acidente aconteceu por volta de 5h, deixando as duas faixas fechadas até a chegada dos agentes da Autopista Fluminense, que retiraram o combustível com uso de pó de serra. O motorista do veículo foi atendido e liberado.