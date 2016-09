Motoqueiros atacam guardas municipais em Santa Izabel

08/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

As vítimas foram encaminhadas à delegacia do Rio do Ouro, onde houve registro de ocorrência para identificar os autores dos crimes Foto: Sandro Nascimento

Um guarda municipal foi atropelado e outro baleado no início da tarde de ontem, no bairro Santa Izabel, em São Gonçalo, quando aguardavam a desmontagem do palanque do desfile cívico.



Segundo depoimento das vítimas, vários elementos empinavam motos e faziam arruaça próximo ao local onde ocorreu o desfile, em Santa Izabel, quando um dos guardas do Grupamento Ambiental de São Gonçalo (GPAM), que aguardava o término da desmontagem do palanque, abordou um dos homens, pedindo para que se retirasse dali. O motoqueiro, então, não obedecendo a ordem de parada, atropelou o guarda. O outro agente, ao tentar socorrê-lo, foi baleado de raspão no braço direito. Após a ação, os motoqueiros fugiram.

Os guardas foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Eles foram medicados e liberados logo em seguida.

“Em 23 anos de corporação, nunca me aconteceu algo parecido”, relatou uma das vítimas, que preferiu não ser identificada.

Ainda segundo relato das vítimas, dezenas de pessoas com motos descaracterizadas, algumas portando armas e drogas foram vistas no local, onde não havia policiamento.

O caso foi registrado na 75ªDP (Rio do Ouro) como lesão corporal, sendo um atropelamento e uma perfuração por arma de fogo (PAF). O delegado de plantão vai solicitar imagens de câmera de segurança e realizar outras diligências que possam ajudar a identificar os suspeitos.