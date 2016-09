PM liberta família que era mantida refém durante assalto em Niterói

07/09/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Comerciante teve a casa invadida por criminosos, que ameaçavam matar seus filhos e esposa Foto: Sandro Nasicmento

Seis pessoas da mesma família - entre elas duas crianças e um adolescente - foram mantidas como reféns, por mais de uma hora, dentro da casa onde moram, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, na madrugada de ontem. Policiais do 12º BPM (Niterói) conseguiram libertar as vítimas e prenderam três criminosos.



O crime aconteceu na Rua D, conhecida como Rua das Pedrinhas, na localidade Sítio Pedras Brancas, por volta das 5h50. O patriarca da casa, um comerciante, de 58 anos, contou como se iniciaram os momentos de horror. “Eu tenho um galo que todos os dias canta às 6h. À noite, eu prendo ele e de manhã cedinho eu acordo para soltá-lo. Quando desci já dei de cara com os bandidos encapuzados, vestindo roupas escuras e com armas apontadas para a cabeça da minha ex-mulher, que mora comigo. Começaram a me enfrentar na cozinha. Fiquei totalmente sem reação”, narrou.

O comerciante é criador de passarinhos das espécies Bicudo e Sabiá e tem cerca de 150 animais, avaliados em cerca de R$ 5 mil cada. “Sou criador regularizado. Eles diziam que queriam meus pássaros porque alguém tinha oferecido R$ 30 mil pelos bichos. Mas, além disso, também queriam joias, eletrodomésticos, dinheiro”, disse.

A vítima ainda contou que os criminosos também pretendiam sequestrar algum membro da família. “Eles queriam levar um dos meus filhos e exigiram R$ 20 mil de resgate em 24 horas. Falavam que se o dinheiro não chegasse no prazo determinado o meu filho de quatro anos seria o primeiro a morrer e que, em seguida, iriam brincar com a minha esposa. Na mesma hora eu pedi que me levassem. Tentei ficar enrolando eles, na esperança de que algum vizinho notasse a movimentação estranha e chamasse a polícia. É muita frieza apontar uma arma para a cabeça de uma criança. Foi realmente assustador. Estavam todos armados, o tempo todo nos ameaçando de morte”, desabafou emocionado.

PMs negociaram durante 15 minutos com Edson Carlos Abreu, 25, Victor Francisco Pereira, 19, e Fernando Pacheco, 28, até que eles se entregassem e libertassem o comerciante, sua ex-mulher, de 63 anos, sua atual esposa, de 38, além de seus três filhos, de 4, 10 e 14 anos.

Os criminosos, que estavam com três armas, vão responder por roubo.