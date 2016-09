Diego São Paio terá que dar explicações sobre tiroteio

07/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Titular da 73ªDP (Neves), delegada Carla Tavares intimou o candidato para prestar depoimento sobre confronto na Coruja Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

O candidato a prefeito de São Gonçalo, Diego São Paio (Rede), será intimado a prestar depoimento na 73ªDP (Neves), no próximo dia 12, por conta da troca de tiros entre seus seguranças e traficantes do Complexo da Coruja, no Vila Lage, na última segunda-feira. No confronto, três pessoas acabaram atingidas por balas perdidas - um casal de irmãos adolescentes e um idoso.



De acordo com as investigações, a troca de tiros ocorreu na Avenida Gouveia, no momento em que Diego fazia campanha na comunidade. Na ação, os irmãos Gabriella Correia Souza de Freitas e Carlos Gabriel Correia de Freitas, de 13 e 15 anos, respectivamente, e Roberto Enéias da Silva, 85, foram baleados. Os adolescentes continuam internados sem risco de morte. Já o idoso foi medicado e liberado.

“No momento o que temos são informes colhidos no local de que o candidato teria ido cumprir uma agenda na comunidade, onde teria acontecido uma troca de tiros entre seus seguranças e os bandidos. Mas, até agora, nem o candidato e nem os seguranças se apresentaram na delegacia para confirmar a informação ou pra negá-la. Então a gente está expedindo uma intimação para ele prestar declarações sobre o procedimento e apresentar a sua versão”, explicou a delegada Carla Tavares, titular da distrital.

Ainda segundo a delegada, o depoimento de Diego São Paio é primordial para o esclarecimento do caso. “A declaração dele é uma das mais importantes porque ele vai poder esclarecer se tinha algum desafeto político e o que foi efetivamente que motivou isso tudo. O candidato ainda tem que identificar quais eram os seus seguranças e se eles estavam realmente armados. Temos que ouvir todos os envolvidos”, completou.

A delegada Carla Tavares falou que o político e seus seguranças podem responder criminalmente pelo ocorrido. “Ele ou os seguranças podem responder, sim, por causa das vítimas de bala perdida. A partir do momento em que você está num local onde tem várias pessoas e você atira sem se preocupar com elas, você responde por isso. Mas se eles só revidaram uma injusta agressão vão responder por legítima defesa. Todos esses fatos precisam ser apurados e é isso que estamos fazendo”, concluiu.

Em nota, a assessoria de imprensa de Diego São Paio declarou que o candidato esteve em contato com a equipe da 73ªDP e que está disponível a contribuir com informações na data marcada. Através de sua página numa rede social, ele lamentou o episódio. “Com grande pesar, recebi a informação de que os jovens irmãos Gabriel e Gabriela Gouveia, além do senhor Roberto Enéas, todos moradores do local, foram atingidos por disparos. Em solidariedade, neste momento tão difícil, indicamos amigos para que prestassem assistência aos feridos e suas famílias”, declarou.