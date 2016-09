Acusados de praticar arrastão são presos após perseguição na RJ-104

06/09/2016 às 11:45h Enviado por: Samuel Castro

Jônathas (foto), Andrew e o menor foram reconhecidos por uma vítima na delegacia de Alcântara Foto: Sandro Nascimento

Uma perseguição de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) a criminosos, no início da manhã de ontem, terminou com dois homens presos e um adolescente apreendido, no Laranjal, em São Gonçalo.



Os militares contaram que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Monjolos, quando foram informados por funcionários de uma rede de seguros que um veículo Fox prata, placa KRY-2376, roubado no último dia 1º, em Nova Cidade, estava passando pela BR-101, na pista sentido Manilha.

Os PMs realizavam buscas quando surpreenderam os ocupantes do carro roubado, já na RJ-104, na altura de Vista Alegre, na pista sentido Alcântara. Houve perseguição, que terminou no bairro Laranjal, onde os suspeitos colidiram contra uma mureta.

Um adolescente, de 16 anos, foi capturado dentro do automóvel. Já Jônathas Douglas Goudart Costa, 23, e Andrew da Silva Ferreira, 28, tentaram fugir, mas acabaram alcançados num terreno baldio. No interior do veículo, os policiais encontraram uma réplica de revólver, toucas ninjas, além de bolsas e mochilas.

O trio foi encaminhado para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso acabou registrado. Na delegacia, uma mulher reconheceu seus pertences. Ela contou que foi assaltada pelo trio, que estava encapuzado, num ponto de ônibus, em Guaxindiba. Jônathas e Andrew foram autuados por roubo, e o adolescente irá responder por fato análogo ao mesmo crime.