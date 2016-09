Jovem é encontrado morto com tiro no peito na BR-101

06/09/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Corpo de Antony, que morava no Complexo do Salgueiro, foi abandonado no porta-malas de um carro roubado, na altura do Boaçu Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

O ajudante de pedreiro Antony Gilson Gonzaga da Silva, de 19 anos, foi encontrado morto no porta-malas de um carro, na manhã de ontem, às margens da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura do bairro Boaçu, em São Gonçalo.



Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime para realizar perícia técnica e constataram que a vítima foi executada com um tiro no peito durante a madrugada.

De acordo com as investigações, o ajudante de pedreiro pode ter sido morto bairro Itaúna. “O que apuramos até o momento é que a vítima estava morando no Salgueiro e teria se envolvido com uma mulher da comunidade. Mas as investigações ainda estão começando. Inicialmente o que sabemos é isso”, explicou o delegado Tiago Dorigo, responsável pelo caso. O corpo dele foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no porta-malas de um veículo Gol prata, placa KXM-5573, roubado na área da 74ªDP (Alcântara).

A mãe de Antony, que preferiu não se identificar, contou que falou com o filho por telefone momentos antes dele ser assassinado. “Ele me ligou ontem à noite, por volta das 22h, me dizendo que não iria me ver mais porque já estava tarde. Antes de desligar me disse ‘te amo mãe’, e eu disse que o amava também”, comentou.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.