Polícia apreende três menores em Niterói

05/09/2016 às 11:55h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação

Três adolescentes foram apreendidos, um deles chegou a ser baleado, entre a tarde e a noite de sábado, em diferentes pontos de Niterói. No final da tarde, no Complexo do Caramujo, na localidade conhecida como Biquinha, no Fonseca, um menor, de 15 anos, acusado de integrar o tráfico de drogas da comunidade, foi baleado durante troca de tiros entre policiais do 12ºBPM (Niterói) e traficantes.



Os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram à comunidade realizar uma operação para reprimir o crime na região, e logo no acesso ao morro, os criminosos iniciaram um confronto. Após o tiroteio, o adolescente foi encontrado baleado. Com ele, de acordo com a polícia, foram encontrados um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e duas deflagradas, 650 pedras de crack e 20 tabletes de maconha. O jovem foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói.

Já durante a noite, no Morro do Boa Vista, na Engenhoca, dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos com drogas e uma motocicleta, na Travessa da Fonte, no interior da comunidade. Policiais do 12ºBPM (Niterói), que estavam patrulhando o local, contaram que tiveram a atenção despertada para os ocupantes da motocicleta, que desobedeceram a ordem de parada e tentaram fugir para o interior do Boa Vista.

No entanto, logo no acesso ao morro os policiais encontraram a motocicleta tombada e conseguiram apreender os jovens com 43 trouxinhas de maconha. O adolescente de 15 anos se feriu durante a queda e foi socorrido pelos PMs para o Hospital Estadual Azevedo Lima. A motocicleta, que não consta como roubada, também foi apreendida. Os dois casos foram registrados na Central de Flagrantes da 78ªDP (Fonseca).