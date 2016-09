Festival ‘Festeja’ reúne milhares de pessoas no Teatro Popular

05/09/2016 às 11:40h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, o evento Festeja tomou conta de Niterói. O festival aconteceu sábado, no Teatro Popular, no Centro, e atraiu milhares pessoas, que curtiram o melhor sertanejo da atualidade.



Os portões se abriram ainda à tarde, e o primeiro a agitar o público foi o niteroiense João Gabriel. Em seguida, Wesley Safadão levou a galera à loucura cantando sucessos como Camarote, A Dama e O Vagabundo e Coração Machucado. Thaeme e Thiago também botaram todos para danças e Luan Santana encerrou o festival com chave de ouro.

Com muito arrocha e sertanejo, o Festeja Niterói ganhou total aprovação do público na cidade sorriso. A publicitária Fabiola Costa, de 25 anos, contou que o festival superou todas as suas expectativas.

“Foi tudo muito bom e muito bem organizado. Escolheram as atrações a dedo, as melhores, sem dúvidas. Não teve nenhum problema com filas para os bares e nem para os banheiros. Já estou aguardando a próxima edição”, disse.