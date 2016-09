S. Gonçalo tem registro de 15 carros roubados por dia

05/09/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Na Brasilândia, moradores pintaram em pedaço de madeira, um aviso como alerta para assaltos Foto: Alex Ramos

Moradores da Brasilândia, em São Gonçalo, usaram uma forma inusitada de pedir socorro. Desde a tarde de sábado, circula nas redes sociais, imagens de três criminosos assaltando duas mulheres e roubando o carro delas, numa das principais ruas do bairro. De acordo com o responsável por divulgar o vídeo, o objetivo é chamar a atenção de autoridades para o alto índice de crimes na região.



Mas, os roubos constantes de carros não vem ocorrendo apenas no bairro. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro, mais de 15 veí- culos foram roubados ou furtados diariamente na cidade, somente entre janeiro a julho.

Flagrante - No último sábado, câmeras de seguranças localizadas na Rua Paes Leme, flagraram três homens, um deles armado, rendendo duas mulheres em um Pálio vermelho. Apesar do susto, o crime, presenciado por diversas pessoas, não é novidade para os moradores do local. “Aqui era uma rua calma. As crianças brincavam e os moradores conversavam no portão, agora isso acabou. É assalto todo os dias”, comentou um morador, que presenciou o roubo divulgado na internet.

Nas Ruas Bahia e Francisco Rocha, paralelas a rua do assalto filmado, a situação também é de assustar. Uma placa foi presa junto ao poste e um alerta foi escrito no chão. “Cuidado. Assalto 24 horas aqui”, diz o aviso para alertar quem passa pelo local. “Aqui roubo e furto é igual a remédio para tosse. Três vezes por dia. Tem roubo todos os dias. Ontem (sábado) roubaram o carro ali em cima, que aparece na filmagem, e logo depois roubaram outro aqui na frente. Não podemos mais andar com nada. Só saio sem bolsa”, contou uma moradora, que já perdeu as contas de quantas vítimas de assaltos foram amparadas por ela. “Não podemos fazer nada. Eu corro, pego um copo de água e ajudo a pessoa se acalmar”, explicou a mulher.

Já um vigilante, de 46 anos, tem tentado enganar os criminosos. “Eu pego o celular velho, coloco meu chip e venho para rua. Quando chego em casa, troco o chip e coloco o celular novo para funcionar. Não podemos dar mole por aqui”, desabafou. Apesar de policiais militares passarem pelo local, moradores afirmam que a audácia dos criminosos está cada vez maior. “Não é só pistola não. Eles roubam carro aqui é de fuzil. Parece que não tem mais medo de polícia. Estamos entregues. A verdade é essa”, desabafou uma moradora, que reside há mais de 20 anos no local. Policiais da 72ªDP (Mutuá) já receberam o vídeo, mas até o fim da noite de ontem, nenhum morador havia entrado em contato para registrar o caso.