Delegacia de Homicídios apura a morte de menor na região de Inoã

05/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Matheus Avelino tinha 15 anos Foto: Divulgação

Um adolescente de 15 anos foi morto com um tiro na cabeça, na madrugada de ontem, dentro de casa, no bairro Fernando Mendes, em Inoã, Maricá. Segundo informações, o crime ocorreu por volta das 5h, na casa localizada à Rua Santa Clara, na região do Bananal, próximo à quadra do Risca Faca.

Matheus Avelino Alves, de 15 anos, estaria dormindo quando foi surpreendido pelos bandidos, que o balearam na cabeça. Policiais militares do DPO de Inoã, da 4ª Cia de Maricá, foram chamados ao local e acionaram a equipe da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), que vai investigar o caso.



Após a perícia, o corpo do adolescente foi encaminhado para o IML do Barreto, em Niterói.

No Facebook, amigos lamentaram a morte do adolescente. Até o fechamento desta edição, na noite de ontem, o corpo ainda não havia sido liberado para sepultamento.