Presos dois acusados de fazerem parte do bando de ‘Levi do Bumba’

04/09/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

Levi: expansão em S. Gonçalo Foto: Divulgação

Um rapaz de 21 anos foi preso e um adolescente, apreendido, na noite de sexta-feira, em Tribobó, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. A dupla teria confessado trabalhar como ‘vapor’ e ‘segurança’ para o traficante o traficante Amâncio Levi Clemente Moura, o Levi do Bumba, uma das lideranças do Comando Vermelho, que vem ganhando cada vez mais ‘territórios’, em São Gonçalo.



Segundo os policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), eles faziam patrulhamento pela Avenida Visconde de Santarém, na tentativa de reprimir o tráfico de drogas, quando tiveram a atenção despertada para os dois suspeitos.

Ao revistá-los, os policiais encontraram com eles dois rádios transmissores. Ao serem questionados, os suspeitos confessaram trabalhar para Levi do Bumba e apontaram uma casa onde estava escondido o material entorpecente.

No imóvel, os policiais apreenderam 114 trouxinhas de maconha, 92 cápsulas de cocaína, 10 vidros de ‘cheirinho da lolóo’, pedras de crack e dois rádios transmissores. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).