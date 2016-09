Musa do mundo fitness prestigia lançamento de loja em Alcântara

04/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A musa fitness Roberta Zuñiga prestigiou o evento em Alcântara Foto: Filipe Aguiar

O centro comercial de Alcântara recebeu a ilustre presença da musa fitness Roberta Zuñiga, 24 anos, na manhã de ontem. A visita ocorreu devido um convite que a musa recebeu para participar de um coquetel de lançamento da loja ‘Obvius Multimarcas’, situada no Shopping São Luiz. Roberta Zuñiga é um dos símbolos desse estilo de vida saudável.

O evento estreou a coleção ‘Primavera 17’ e trouxe as novidades das peças de roupas, sapatos e acessórios masculinos e femininos, de algumas marcas mais requisitadas no mercado da moda como: Colcci, Lança Perfume, John John, Reserva, Calvin Klein, La Máfia, Agatha e Coca-Cola.

Representante da marca Maria Gueixa, Zuñiga posou para fotos com fãs e falou sobre como foi receber o convite para estrelar o evento. “A nova coleção está incrível e a loja também está linda. Estrutura, atendimento ao cliente, está tudo muito bacana. Foi muito gratificante receber o convite para estar aqui pela Maria Gueixa. Amo fazer isso”, comentou.

Sobre o segredo para manter a boa forma, ela contou que não há outro caminho. “Dieta e aeróbica”, disse, aos risos.

A cliente Andreia Capacia, de 41 anos, também marcou presença, prestigiando o evento da empreendedora Jeanne. “Sou cliente da loja há muitos anos, então acabamos ficando amigas. O evento está muito bonito, peças todas muito atualizadas, estão de parabéns”, resumiu a gerente.

A Obvius Multimarcas foi inaugurada em 2007, e vem crescendo desde então, com duas filiais em Alcântara. “Antes da Obvius abrir eu já trabalhava em comércio aqui mesmo no Alcântara, mas essa loja é minha vida” , contou a empreendedora e dona Jeanne Hoffmann, de 41 anos. A Obvius Multimarcas funciona de segunda à sábado, na Rua João Caetano, 340, loja 110, no Shopping São Luiz.