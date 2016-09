Preso acusados de matar cabo da Marinha em bairro de São Gonçalo

03/09/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Sérgio Foto: Sandro Nascimento Rodrigo Foto: Sandro Nascimento

Por Thuanny Dossares

Apenas 12 dias após o assassinato do cabo da Marinha Leandro Lima Mendes, de 28 anos, no Vila Lage, em São Gonçalo, policiais da 73ªDP (Neves) prenderam dois acusados de envolvimento no crime. Rodrigo da Costa Oliveira Melo, de 24 anos, foi surpreendido, na manhã de ontem, no bairro Boaçu. Além dele, os agentes capturaram Sérgio Eduardo de Brito Garcia, o Serginho da Internet. Contra os dois havia mandados de prisão temporária por homicídio, expedidos pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.



Os agentes contaram que primeiro localizaram Sérgio, na Avenida Paiva, em Neves. Ele contou onde Rodrigo estava escondido, num condomínio de prédios, na Rua Imboaçu, no bairro Boaçu. De acordo com as investigações, a motivação do crime foi passional. Rodrigo atirou contra o peito do marinheiro, que era seu vizinho, após descobrir que ele teria se envolvido com sua ex-companheira, uma jovem de 19 anos.

Ainda segundo a polícia, o casal teria se separado em fevereiro, após dois anos vivendo juntos. Mas Rodrigo não aceitava o fim do relacionamento e, ao descobrir o caso amoroso de Leandro com a jovem, ele preparou uma emboscada para o militar com a ajuda de Sérgio.

“Temos que ouvir a declaração deles e ver a participação específica de cada um para imputarmos o crime de acordo com o que cada um fez. A princípio, o Sérgio está negando sua participação, dizendo que apenas deu uma carona, mas ele também teria atraído a vítima para a emboscada. Mesmo não sendo o autor dos disparos, inicialmente, ele irá responder como partícipe. O crime foi passional”, esclareceu a delegada Carla Tavares, titular da distrital. Rodrigo também foi indiciado por tentativa de homicídio, já que atirou contra irmão do militar, de 19 anos, que tentou defendê-lo.

Recordando - Leandro foi baleado no tórax, no Vila Lage, em São Gonçalo, na noite do último dia 21. Socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, o militar não resistiu ao ferimento e morreu na unidade de saúde quatro dias depois. De acordo as investigações, o marinheiro estava em seu apartamento, na Rua Lúcio Tomé Feiteira, acompanhado do irmão, de 19 anos, quando um homem o chamou dizendo que havia uma pessoa mexendo em seu carro.

Leandro desceu para verificar o veículo quando acabou sendo surpreendido pelo acusado, que sacou um revólver calibre 38 e atirou. Ao ouvir o barulho do disparo, o irmão do militar desceu para tentar ajudá-lo e chegou a jogar uma garrafa na direção do criminosos, que voltou a atirar.