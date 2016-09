Esfaqueada pelo marido enquanto dormia em SG

02/09/2016 às 11:40h Enviado por: Samuel Castro

Mulher conseguiu escapar Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

O que era pra ser uma noite de sono tranquila acabou virando um filme de terror para uma dona de casa, de 36 anos, esfaqueada pelo marido enquanto dormia, na madrugada de ontem, no Vila Lage, em São Gonçalo. Mesmo ferida, ela conseguiu fugir e pedir ajuda a vizinhos. O acusado do crime está foragido.

O caso aconteceu na residência do casal, na Rua Doutor Alberto Torres, por volta das 4h20. “Eu estava dormindo e fui acordada com ele em cima de mim com uma faca na mão. Parecia o Chuck, do filme. Acordei apavorada”, recordou.

Após ser ferida na cabeça e no ombro direito, a dona de casa foi correndo para a rua pedindo socorro. Vizinhos acionaram policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), que a socorreram para o Pronto Socorro São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto.



Durante a manhã, a vítima recebeu alta e, em seguida, foi encaminhada para a 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. A delegada Danielle Peres indiciou o marido da dona de casa e irá pedir sua prisão à Justiça. Além do mandado de prisão, a delegada também vai solicitar uma medida protetiva para a vítima.

Em depoimento, a mulher contou que mantinha um relacionamento com o acusado há três anos. Neste período, ela sofreu outras agressões. “Teve uma vez que ele me deu um soco no rosto que me fez desmaiar. Ele ainda dizia para os outros que eu havia brigado na rua, mas era pura mentira”, contou.

Ela ainda disse que, apesar do histórico de violência doméstica, não acreditava que um dia o companheiro pudesse tentar matá-la. “Nos últimos dias nós nem tínhamos discutido, estava tudo bem. Ele sempre me bateu muito, mas eu nunca tive coragem de denunciá-lo à polícia, além de não levar fé que ele um dia iria fazer algo contra a minha vida”, desabafou.