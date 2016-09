Polícia encontra esconderijo de ‘Fat Family’ no Salgueiro

02/09/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Na ação para capturar ‘Fat Family’ (detalhe), agentes apreenderam grande quantidade de drogas Foto: Divulgação

A polícia encontrou, ontem à tarde, a casa onde o traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family - resgatado por comparsas no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, em junho - estava escondido com a esposa, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A mulher do criminoso foi detida na ação, mas ele conseguiu fugir. A jovem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada à Cidade da Polícia, no Rio, onde prestou depoimento e acabou liberada em seguida. Ela revelou que estava morando com o traficante no conjunto de favelas de São Gonçalo.

O esconderijo do bandido foi estourado durante uma megaoperação realizada por agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), com o apoio de policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE). A ação, batizada de Integração, contou com 50 policiais civis e 139 policiais militares, além de três equipes do Batalhão de Ação com Cães (BAC) com cães farejadores de armas de fogo e drogas e uma equipe de cães treinados para captura. Também foram utilizadas durante a ação policial cinco aeronaves do tipo esquilo, uma aeronave blindada e dois veículos blindados, todos da PM, bem como dois veículos blindados da Polícia Civil.

Na operação, os agentes apreenderam oito tabletes de pasta base de cocaína, cada um com aproximadamente um quilo da droga; 152 tabletes de maconha; 858 papelotes contendo, aproximadamente, 10 gramas de cocaína cada; 158 pinos de maconha hidropônica; 45 pinos de maconha; 682 pinos com 20 gramas de cocaína cada; além de 2.090 pinos contendo, aproximadamente, cinco gramas de cocaína cada. Segundo a polícia, as drogas estavam escondidas dentro de tambores enterrados no interior da comunidade. Ninguém foi preso.



Fuga - Em junho, Fat Family, que é irmão de Marcos Antônio Firmino da Silva, o My Thor, um dos chefões do Comando Vermelho (CV), deu entrada no Hospital Souza Aguiar após ser baleado no rosto durante confronto com policiais, no Morro Santo Amaro, no Catete. Após seis dias de internação, o bandido foi resgatado por 15 homens fortemente armados. Na ação, um paciente foi morto e outras pessoas foram baleadas, entre elas um policial militar.