DH investiga se coronel foi morto durante uma tentativa de assalto

02/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Cerca de 700 pessoas deram último adeus a Linhares ontem Foto: Sandro Nascimento

Por Renata Sena

O depoimento do sargento Luiz Cláudio Carvalho da Silva, de 44 anos, apontou o crime de latrocínio como a principal linha de investigação sobre a morte do sub comandante do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Ivanir Linhares Fernandes Filho, de 49 anos, assassinado a tiros, na manhã de quarta-feira, no Centro de Maricá. Uma nova perícia, realizada na manhã de ontem pela Divisão de Homicídios, constatou que quatro tiros foram disparados de dentro da viatura descaracterizada usada pelo oficial.

O sargento, que também acabou baleado na ação, contou que os disparos foram feitos por ele, na tentativa de reagir.

“Algumas coisas ainda estão gerando dúvidas e, por isso, assim que o sargento sair do hospital iremos realizar uma reconstituição do crime. Temos somente 24 horas de investigação e não descartamos nenhuma possibilidade. No entanto, no momento, a linha principal é a de latrocínio”, explicou o delegado Fábio Barucke, titular da DH. Imagens de câmeras de seguranças analisadas pela polícia comprovaram que o crime foi cometido por três ocupantes de um Jeep Renegade branco.

O proprietário do veículo, roubado no Centro de Niterói, prestou depoimento na DH. As características dos criminosos que roubaram o Jeep são semelhantes às dos assassinos do coronel.

Enterro - Mais de 700 pessoas, entre amigos, familiares e colegas de farda, compareceram ao Cemitério Memorial Parque de Nycteroy, em Vista Alegre, ontem à tarde, para se despedir do coronel, que foi sepultado com honras militares. “Foram 29 anos e meio servindo a sociedade. Uma pessoa excelente, que chegou ao posto de coronel pelo seu profissionalismo. Foi uma grande perda, não só para a corporação, mas para toda a sociedade”, desabafou o coronel Danilo Nascimento, comandante do 4ºCPA. O secretário de estado de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, também esteve presente na cerimônia e lamentou a morte do oficial.