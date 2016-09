Homens são encontrados mortos em bairros de S. Gonçalo e Niterói

01/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

No Vital Brazil, corpo foi abandonado na mala de um carro Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares



Dois homens foram assassinados em diferentes bairros de São Gonçalo e Niterói, no início da tarde de ontem.

Em Guaxindiba, na Rua Laurino Rabelo, o ajudante de fábrica Adílson da Silva, de 59 anos, foi encontrado morto com a faca presa ao peito, na cozinha da própria casa. No imóvel, peritos da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) constataram que a vítima ainda entrou em luta corporal com o criminoso, antes de ser morto com quatro facadas.

Segundo familiares, Adílson era querido no bairro, embora morasse no local há menos de um ano. Ele foi visto pela última vez no domingo por vizinhos, que escutaram gritos na casa na noite da última segunda-feira.

Já em Niterói, o corpo do motoboy Renato dos Santos, de 20 anos, foi encontrado, com marcas de tiros, no porta-malas de um veículo Corola, prata, que estava abandonado na Rua José Vergueiro da Cruz, no Vital Brazil.

De acordo com a polícia, o veículo, roubado no último dia 29, na área da 77ªDP (Icaraí), estava sendo usado na prática arrastões na Zona Sul da cidade.

Familiares de Renato foram ao local e disseram que o jovem era uma boa pessoa e que não possuía envolvimento com o crime. Agentes da Divisão de Homicídios investigam os dois casos.