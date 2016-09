'Urubu' mais ofensivo

31/08/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Zé Ricardo fez mistério na escalação, mas admite novidades contra o Figueirense no Espírito Santo Foto: Divulgação

A delegação rubro-negra chegou no fim da tarde de ontem, no Espírito Santo, para o jogo de volta da Copa Sul-Americana hoje contra o Figueirense, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Após perder o jogo de ida no Orlando Scarpelli por 4 a 2, vai precisar vencer, no mínimo, por dois gols de diferença para avançar.



Ciente da necessidade de balançar as redes, o técnico Zé Ricardo abriu possibilidade para a escalação de uma equipe mais ofensiva para o confronto contra a equipe catarinense.

“Devemos ter algumas alterações. Tivemos pouco tempo para fazermos alguma mudança muito drástica, mas acreditamos que podemos ser um pouco mais ofensivo do que no primeiro jogo. No entanto ainda não há confirmação quanto a isso. Estudaremos um pouco mais as opções, o adversário e, então, tomaremos uma decisão”, declarou o treinador do Flamengo.

Com isso, o treinador poderá retirar um volante e escalar um meia ofensivo a mais ao lado de Diego. Outra mudança é a entrada de Leandro Damião na equipe titular. Sendo assim, a provável escalação do Rubro-Negro deve ter: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão (Mancuello) e Diego; Gabriel, Everton e Leandro Damião. No Brasileiro, o time encara a “Macaca”, dia 7, no estádio Kleber Andrade.