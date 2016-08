Polícia ‘caça’ acusados de tráfico em favelas de Niterói

31/08/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Winston, Tazinho, Dentinho, Vitinho e Sapinho Foto: Kiko Charret

Por Thuany Dossares.





Após quatro meses de investigações, policiais da 79ªDP (Jurujuba) deflagraram uma megaoperação, na manhã de ontem, para prenderem uma quadrilha de traficantes que atua no Morro do Preventório, em Charitas, Zona Sul de Niterói, e em outras duas comunidades do município, todas dominadas pelo Comando Vermelho (CV).







Durante a ação, batizada de ‘Catamarã’, um homem identificado como Winston Soares Jeremias, 20 anos, acabou preso em cumprimento de mandado de prisão. Ele é acusado pela polícia de exercer a função de ‘atividade’, responsável por avisar os comparsas sobre a chegada da polícia utilizando fogos de artifícios ou rádio comunicador.







Segundo os agentes, a operação tinha como objetivo cumprir oito mandados de prisão temporária por tráfico e associação ao tráfico. Três destas determinações judiciais foram executadas dentro de presídios, assim como um mandado de busca e apreensão contra um adolescente e outros 10 mandados de busca e apreensão em residências.







Cerca de 60 agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) e de diferentes delegacias distritais do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) apoiaram a ação, que ocorreu nos morros do Preventório, Igrejinha, no Largo da Batalha, e no Cantagalo, em Pendotiba.







De acordo com o delegado Cláudio Otero Ascoli, da 79ªDP, as investigações começaram em abril e renderam cinco mil horas de conversas telefônicas, autorizadas pela Justiça, que possibilitaram a identificação de 10 criminosos. Entre os acusados está o chefe do tráfico no Morro do Preventório Valdenir da Silva Ramalho, o Tazinho, de 36 anos, que permanece foragido. Os agentes também descobriram que Jerônimo de Rezende Teixeira, o Jê Gatinho, 32, líder da venda de drogas no Complexo do Viradouro, preso desde fevereiro de 2014, também exerce forte controle das atividades criminosas no Preventório, como contabilidade das vendas, admissões e demissões de ‘soldados’.







Os policiais também procuram por Luan dos Santos Albuquerque, o Sapinho ou Crocodilo, 19, que seria o ‘contador’ da quadrilha; Vitor Pontes Pereira, o Valtinho ou Vitinho, 23, e Marcelo Quintanilha Marinho, o Dentinho, 38, que seriam vendedores de drogas (vapores), além de um adolescente, de 17 anos, responsável pela segurança das bocas de fumo.





Já Jeferson Pereira da Silva, o Cinquenta, 21, e José Keikid de Jesus dos Santos, o Falcão, 20, estão presos, mas também foram identificados como integrantes do bando e tiveram seus mandados cumpridos na cadeia. “São mandados de prisão temporária, ou seja, prisões para as auxiliar nas investigações, que irão continuar. Agora nos cabe mais provas para vinculá-los ao tráfico de drogas e poder pedir os mandados de prisão preventiva. Essa foi só a primeira fase, iremos continuar”, explicou o delegado.





Ainda segundo informações policiais, Tazinho também seria o responsável pelo tráfico de drogas das comunidades da Viradouro, em Santa Rosa, Cantagalo e Caranguejo, em Pendotiba.















Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com a investigação, pode entrar em contato com a Polícia Civil através da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelos telefones (21) 2334-8823, (21) 2334-8835 e pelo chat https://cacpcerj.pcivil.rj.gov.br/ ou pelo Disque-Denúncia (21)2253-1177.