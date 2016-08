PM ‘estoura’ bingo em clube de São Gonçalo

31/08/2016 às 11:40h Enviado por: Samuel Castro

Militares encontraram salão que era usado para jogo ilegal Foto: Sandro Nascimento

Policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) estouraram, na tarde de ontem, um bingo clandestino que funcionava no Clube Tamoio, no bairro Brasilândia, em São Gonçalo.



Após receberem denúncia anônima, os militares chegaram ao local no momento em que diversas máquinas caça-niqueis eram retiradas de um caminhão. O material foi apreendido, mas ninguém foi preso.

Numa sala no clube havia dezenas de mesas e cadeiras com equipamentos de sorteios, televisores e um bar. Garrafas de bebidas indicavam que o bingo clandestino havia funcionado na noite anterior. Agentes da 72ªDP (Mutuá) investigam o caso.