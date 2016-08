‘Chefão’ do tráfico em favela do Rio é preso em casa de luxo em Maricá

31/08/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

Mexicano é acusado de controlar o tráfico na Favela da Palmeira Foto: Divulgação

Por Renata Sena

Era numa casa luxuosa em Maricá que um dos traficantes mais procurados do estado, e um dos nomes mais influentes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), vivia com a família. E foi nessa mesma mansão que, na manhã de ontem, Hebert Queiroz de Almeida, o Mexicano, Pixoco ou El Chapo da Baixada, foi preso por agentes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod).

Quem passava pelo imponente imóvel situado em Nova Luzitânia, área nobre de Maricá, não podia imaginar que a piscina decorada com a letra H era uma homenagem ao bandido, que controlava a venda de drogas na Favela da Palmeira, em Belford Roxo.



De acordo com a polícia, a prisão de Mexicano ocorreu após um trabalho de inteligência feito pelos agentes. O acusado foi surpreendido dentro do imóvel, onde também foi encontrada cocaína já embalada e pronta para ser vendida na comunidade do Rio.

Contra El Chapo, que possui uma transportadora para lavagem de dinheiro, a polícia cumpriu mandados de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com o delegado Felipe Curi, da Dcod, o bandido ficou conhecido no mundo do crime pela qualidade da cocaína que comercializa a preço único. Policiais afirmam que ele também é responsável por estabelecer vínculos com bandidos da favelas de Acari e do Amarelinho.