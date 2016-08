‘JR’ é investigado por duas execuções em São Gonçalo

30/08/2016 às 18:21h Enviado por: Rennan Rebello

Além de JR, Playboy também teria participado de um dos crimes Foto: Divulgação

Apontado pela polícia como o líder do tráfico de drogas do Morro da Caixa D’água, no Vila Três e no Jardim Miriambi, em São Gonçalo, Wallace José Fernandes de Mello, mais conhecido como JR, de 22 anos, é acusado pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) de ser um dos responsáveis por um assassinato em fevereiro, no bairro Laranjal. De acordo com as investigações, JR e seu antigo braço-direito, Mikhael Wander Miranda Marins, o Playboy, de 25 anos, que está preso desde abril, teriam matado a tiros Diego Xavier de Oliveira, o Bigode do Anaia, 28, na Avenida Alzira Vargas, no dia 6 de fevereiro deste ano. Os dois tiveram mandados de prisão temporária por homicídio, expedidos pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.







Na época, os dois acusados eram ligados à facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA), enquanto Bigode era oriundo do Anaia, que tem a venda de drogas controlada pelos rivais do Comando Vermelho (CV). Segundo a apuração policial, o crime teria sido motivado devido a uma rixa antiga entre Playboy e a vítima.





Informações policiais dão conta que JR, que ainda continua foragido da Justiça, teria mudado de facção criminosa e se aliado aos antigos inimigos do CV. Ele ainda é suspeito de assassinar com tiros de fuzil, Andressa Nascimento Maia, de 20 anos, na Rua Uruassan, no Jardim Miriambi, no dia 26 de maio. Quem tiver informações que possam auxiliar na prisão do traficante, pode ligar para o setor de investigação de São Gonçalo da DH através do número 2717-4501.