DH investiga assassinatos em bairros de SG e Itaboraí

29/08/2016 às 23:23h Enviado por: Samuel Castro

Corpo carbonizado foi encontrado no porta-malas de um carro roubado no Morro do Castro Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam a morte de três pessoas, cujos corpos foram encontrados entre a noite de domingo e a manhã de ontem, em São Gonçalo e Itaboraí.



No bairro Coelho, em São Gonçalo, um jovem identificado como Marcos Paulo Faustino da Silva Júnior, de 23 anos, foi executado com tiros no peito e nos braços, no início da noite de domingo, às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104).

Em Itaboraí, um homem ainda não identificado, aparentando ter cerca de 30 anos, foi espancado até a morte. O corpo da vítima, que era parda e vestia camisa bege e short vermelho, foi encontrado no final da madrugada de domingo, ás margens da BR-101, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha.

Durante a manhã, uma pessoa foi encontrada carbonizada no porta-malas do HB20, placa KZG-9179, que havia sido roubado no último dia 25, na área da 78ªDP (Fonseca), na Travessa Paula, no Morro do Castro. Segundo a polícia, devido ao estado de carbonização não foi possível identificar o sexo da vítima.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.