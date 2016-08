PM apreende menores por roubo em Niterói

29/08/2016 às 23:20h Enviado por: Samuel Castro

Adolescentes foram flagrados por câmeras de segurança Foto: Divulgação

Três adolescentes, dois de 15 anos e um de 14, foram apreendidos, no final da noite de domingo, próximo ao Morro do Estado, no centro de Niterói.



O trio, acusado de praticar roubos no bairro, foi capturado depois que policiais do 12ºBPM (Niterói) tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança que flagraram os crimes.

Os PMs realizaram um patrulhamento na região e localizaram os jovens na Rua XV de Novembro, próximo à subida do Morro do Estado. Com eles, de acordo com os militares, foi encontrado um aparelho celular. O trio foi encaminhado para a 78ªDP (Fonseca), onde acabou autuado por fato análogo ao roubo.