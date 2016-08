Corpo sem identificação é encontrado no Porto Velho

29/08/2016 às 08:57h Enviado por: Thuany Dossares

Policiais da Divisão de Homicídios constataram que a vítuma foi executada com um tiro de pistola Foto: Luis Nicolella

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, na manhã de ontem, no bairro Porto Velho, em São Gonçalo. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua Pacheco Junior, para realizar perícia técnica e constataram que a vítima foi executada com um tiro de pistola 9 milímetros no rosto, durante a madrugada. Além disso, havia um corte na cabeça semelhante a uma facada.