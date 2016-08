Trio é ‘pego’ com drogas em comunidade de Guaxindiba

28/08/2016 às 23:28h Enviado por: Rene Santos

Os três tentaram fugir ao cerco policial na Favela da Carobinha Foto: Divulgação

Três homens foram presos com drogas por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), na tarde de sábado, em Guaxindiba, São Gonçalo. PMs do Grupamento de Ações Táticas (Gat) informaram que foram até a favela da Carobinha para realizar patrulhamento de rotina quando, ao passarem pela Rua Cardeal Mauri, foram vistos por Douglas dos Santos Freire, o DG, e Petter da Silva Marchon, ambos de 20 anos, e Marcos José de Oliveira, mais conhecido como Do Mal, 18, que correram ao perceber a aproximação da viatura.



Após tentativa de fuga, o trio foi capturado e, com eles, os agentes apreenderam 145 trouxinhas de maconha e 52 cápsulas de cocaína.

Eles foram encaminhados para a 74ª DP (Alcântara), onde os três foram autuados por tráfico. (Thuany Dossares)