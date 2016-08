Centenas de pessoas acompanham enterro de cabeleireiro no Pacheco

28/08/2016 às 23:18h Enviado por: Rene Santos

Parentes e amigos vestiam camisa em homenagem a Douglas, vítima de acidente de carro em Niterói Foto: Alex Ramos

"Agora Douglas vive na melhor forma”. Essa era a inscrição na camisa de familiares e amigos do cabeleireiro, Douglas da Silva Loureiro, de 22 anos, durante o sepultamento do corpo do jovem, ontem à tarde, no cemitério Parque da Paz, no Pacheco, São Gonçalo. A frase em questão faz menção ao principal bordão do gonçalense, que morreu após se envolver em um grave acidente de carro, em Piratininga, na madrugada da última sexta-feira.



O enterro de Douglas foi acompanhado por cerca de 200 pessoas, entre familiares e amigos. Momentos antes do sepultamento, a mãe do jovem, Shirley da Silva, deixou um alerta ao amigos do filho e enfatizou sua personalidade alegre.

“A pergunta que temos que fazer agora não é ‘por que?’, mas ‘para que?’. Ele se foi para deixar um aprendizado. Os jovens têm que aprender a ter limites e entender que o primeiro amigo de vocês são seus pais. Eu não sabia o quanto ele era querido, mas sei que ele foi muito feliz, viveu intensamente cada minuto”, declarou.

Alguns órgãos do jovem, entre eles o coração, foram doados.

“Ele salvou quatro vidas. Esse é o legado que ele deixa para nós”, disse um dos amigos do cabeleireiro, que tinha uma filha de cinco meses.