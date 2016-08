Jovem é espancado e acaba morto em SG

27/08/2016 às 21:21h Enviado por: Thuany Dossares

Após o espancamento, Alessandro Tolentino chegou a ser socorrido mas chegou morto ao hospital Foto: Luiz Nicolella

O jovem Alessandro Tolentino Pinto, de 23 anos, morreu no final da noite de sexta-feira após ser vítima de um brutal espancamento no interior da comunidade da Chumbada, no Mutondo, São Gonçalo. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) estão investigando o caso. A motivação e os autores do crime ainda estão sendo apurados pelos agentes da especializada.

Alessandro ainda chegou a ser socorrido por familiares para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde ele já chegou sem vida a unidade. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó para ser periciado. A Polícia não informou detalhes do espancamento. A Chumbada é considerada uma das maiores e violentas comunidades de São Gonçalo, que abrange além do Mutondo, outros bairros como Galo Branco, Nova Cidade, Bairro Antonina, São Miguel e Estrela do Norte.