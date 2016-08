Acidente mata jovem em Piratininga, Niterói

27/08/2016 às 21:18h Enviado por: Thuany Dossares

Douglas Loureiro, de 22 anos, morava no Alcântara, São Gonçalo Foto: Divulgação

Era para ser mais uma noite de diversão na vida de um grupo de jovens amigos, mas terminou em tragédia. No final da madrugada da última sexta-feira, um grave acidente terminou com um rapaz morto e duas pessoas feridas, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.

Os dois jovens e uma menina, que ocupavam um carro de cor branca, haviam saído de uma boate, em Icaraí, na zona sul da cidade, e passavam pela Estrada Francisco da Cruz Nunes, quando houve o acidente, por volta das 4h30, na pista sentido Itaipu.

O trio, que é morador do bairro Alcântara, em São Gonçalo, foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Identificados apenas como Isabella Carvalho e Carlos Henrique Junior receberam alta durante a manhã. Já o cabeleireiro Douglas da Silva Loureiro, mais conhecido como Douglas Said, de 22 anos, que estava no banco do carona, não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde, por volta das 20h.

Através das redes sociais, familiares e amigos postaram mensagens de luta para se despedir do rapaz. "Eu não consigo me recordar de nada ruim que tenha feito cara, sempre me ajudou, me protegeu. Você sempre foi tudo pra mim, um pai, o melhor irmão do mundo, uma referência em tudo", publicou o irmão de Douglas.

Os órgãos do cabeleireiro, que deixa uma filha de cinco meses, foram doados. O enterro de Douglas acontece hoje, às 14h, no Cemitério São Gonçalo, no Camarão.