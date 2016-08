Integrante do ‘Bonde do Robozinho’ é acusado de homicídio em Marambaia

26/08/2016 às 23:12h Enviado por: Samuel Castro

Dudu teve mandado de prisão cumprido por agentes da DH Foto: Divulgação

Preso em julho acusado de integrar a quadrilha liderada por Rodrigo Jaccoud, o Robozinho, de 36 anos - chefe do tráfico de drogas nas comunidades do Plano, Baixadinha, Barreira, em Monjolos, São Gonçalo -, Carlos Eduardo Sampaio da Silva, o Dudu Queixudo, 22, foi identificado como autor de um homicídio.

De acordo com as investigações da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), Dudu Queixudo seria o responsável pela morte de Carlos Martins Tinoco Júnior, de 30 anos, em abril do ano passado, em Marambaia.

O acusado foi reconhecido através de imagens de câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver Dudu Queixudo na garupa de uma moto, que estava sendo pilotada pela vítima. Em seguida, o criminoso volta correndo sozinho. O corpo de Carlos foi encontrado com dois tiros nas costas, na Rua Missouri.



Contra o acusado, que já estava preso, foi cumprido um mandado de prisão por homicídio, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.