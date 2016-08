Jovem é linchado após ser acusado de roubo em SG

26/08/2016 às 23:03h Enviado por: Samuel Castro

Bombeiros foram acionados para socorrer Ronie, que foi espancado por um grupo de moradores Foto: Filipe Aguiar

Por Thuany Dossares

Acusados de roubo, dois homens foram perseguidos por moradores, no final da tarde de quinta-feira, no Laranjal, em São Gonçalo. Alcançado, um dos suspeitos acabou sendo linchado e teve que ser socorrido por bombeiros.



De acordo com a polícia, Douglas Ignácio da Silva, o Sertanejo, de 18 anos, e Ronie Rodrigo Soares Teixeira, de 21, roubaram o celular e R$ 30 de um adolescente de 17 anos.

Revoltados com o crime, um grupo de pessoas resolveu fazer justiça com as próprias mãos e correu atrás dos criminosos. Para fugir das agressões, a dupla tentou invadir uma casa, na Rua Cardeal Arco Verde. No entanto, Ronie Rodrigo foi alcançado e espancado.

Já Sertanejo conseguiu entrar na casa e escapou dos agressores subindo no telhado do imóvel. Segundo testemunhas, ele exigiu a presença do polícia para deixar o local e acabou preso por militares do 7ºBPM (São Gonçalo).

Os dois jovens foram reconhecidos pela vítima, que contou que eles simularam que estavam armados. Ronie foi socorrido por bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Já Sertanejo foi conduzido para a 74ªDP (Alcântara), onde ambos vão responder por roubo.