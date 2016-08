Polícia cria aplicativo de celular para fazer registros de ocorrência

26/08/2016 às 23:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação

A Polícia Civil criou um aplicativo de celular que possibilita a qualquer pessoa registrar uma ocorrência na palma da sua mão. O dispositivo foi desenvolvido pelo Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações da Instituição e já está disponível para download na Play Store e na App Store.



Basta acessar do seu dispositivo a loja de aplicativos, digitar “Delegacia Online PCERJ” e instalar. Após, abra o aplicativo e escolha a opção desejada: “comunicação de ocorrência”, “extravio (perda) de documentos”, “denúncia do bairro”, dentre outras, clicar e preencher o formulário.

Através do aplicativo, também é possível entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão, criado para ampliar a comunicação entre a Instituição e a sociedade. O cidadão pode tirar dúvidas, contribuir com informações para investigações e auxiliar na localização de foragidos. ​