‘Boldinho’ é morto e dois PMs são baleados em troca de tiros na Reta

25/08/2016 às 23:46h Enviado por: Samuel Castro

Boldinho deu entrada baleado em hospital, mas não resistiu Foto: Divulgação

Apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico na Reta Velha, em Itaboraí, Bruno Pacheco Lima, o Boldinho, de 28 anos, morreu logo após dar entrada baleado no Hospital Estadual Darcy Vargas, em Rio Bonito, na tarde de ontem. De acordo com a polícia, ele pode ter sido ferido durante troca de tiros entre PMs e traficantes na comunidade. No mesmo confronto, dois policiais também acabaram feridos.



Ligado ao Comando Vermelho (CV), Boldinho acumulava diversas anotações criminais pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico, homicídio e tortura, e era considerado um dos criminosos mais perigosos da região. O acusado também foi identificado como autor de ameaças feitas a um delegado da Polícia Civil. Além da Reta Velha, a polícia afirma que Boldinho também controlava o tráfico na Reta Nova, Cidade Nova e Rua 100.

Operação - Policiais do Grupamento Apoio à Promotoria (GAP), do Ministério Publico (MP), realizavam uma ação na Reta, com apoio de policiais do 35ºBPM (Itaboraí), quando os traficantes atiraram. Dois PMs acabaram atingidos de raspão pelos disparos.

Momentos antes, os policiais estiveram na comunidade e prenderam um homem, de 40 anos, com 116 trouxinhas de maconha, 14 cápsulas de cocaína e um rádio transmissor.