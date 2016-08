Motorista desaparece e carro é encontrado queimado na BR-101

25/08/2016 às 23:43h Enviado por: Samuel Castro

Rafael entrou em contato com a fmaília pela última vez há três dias. Mãe do jovem, Solange tem esperanças de encontrá-lo vivo Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Familiares do motorista de transporte executivo Rafael da Silva Rezende, de 28 anos, estão desesperados com o desaparecimento do jovem, que não dá notícias desde a noite de terça-feira, quando seu carro foi encontrado carbonizado às margens da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura do bairro Boa Vista, próximo ao Piscinão.



Morador da Trindade, em São Gonçalo, Rafael fez contato com sua esposa, uma atendente comercial de 26 anos, que preferiu não se identificar, por volta das 18h40 do último dia 23 e desde então ninguém teve mais informações sobre seu paradeiro.

“Ele me ligou e disse que já estava voltando para casa, mas não chegou a falar onde estava. Só perguntou se eu precisava de alguma coisa, que se eu quisesse ele passava no mercado pra mim. Uns vinte minutos depois eu retornei para ele se apressar para irmos à igreja e não tive retorno. Achei até que ele estivesse dirigindo e não pudesse atender. O tempo foi passando e eu estranhei que ele ainda não havia chegado e tentei ligar de novo. Daí em diante o celular só deu desligado”, contou.

Ainda da última terça-feira, o carro do motorista, um Ford Ka branco foi encontrado carbonizado às margens da BR-101, no Boa Vista, na pista sentido Niterói.

Mãe de Rafael, a dona de casa Solange Lopes da Silva Rezende, 48, que perdeu um filho de 23 anos num acidente de moto em Tribobó há dois anos, disse que não quer passar pelo mesmo sofrimento.

“Se o mundo tem sete cantos, nós estamos procurando o Rafael em oito. Cadê o meu filho? Eu creio que Deus não vai permitir que um raio caia duas vezes no mesmo lugar. Tenho esperanças de que ele está vivo, não sei de onde vem essa força, mas eu tenho essa esperança”, disse, muito emocionada.

Familiares e amigos ainda contaram que o rapaz não tinha inimigos e que não teria relatado ter sofrido ameaças. “Se você estiver com um problema, o Rafael sempre vai estar disposto a te ajudar, mesmo que ele não te conheça. Não temos o que falar dele como amigo. Sempre solícito e prestativo, um verdadeiro parceiro que não deixa ninguém na mão. Além de ser muito brincalhão, bem humorado”, comentou um analista de sistemas, de 29 anos, amigo de Rafael.

Familiares do motorista já fizeram buscas em hospitais e IMLs da região, mas não conseguiram localizá-lo. Uma campanha nas redes sociais está sendo feita para tentar descobrir o paradeiro de Rafael. “No meu coração o meu filho está vivo. O que eu peço é que quem viu ele, quem souber de algo e puder nos ajudar com qualquer informação, que procure a polícia. Não precisa se identificar, é só ligar para o Disque-Denúncia (2253-1177). Mesmo que a notícia seja a pior. Eu quero meu filho vivo ou morto, só me ajudem a tê-lo de volta. Eu tenho o direito de dar um enterro digno à ele, se for o caso. Ele era um homem digno, íntegro, trabalhador e um pai de família”, suplicou Solange. O desaparecimento de Rafael foi registrado na 72ªDP (Mutuá). No entanto, o caso será encaminhado para o Setor de Descoberta de Paradeiros da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), que dará continuidade às investigações.