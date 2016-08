PM remove ‘barreiras’ do tráfico em S. Gonçalo

25/08/2016 às 23:40h Enviado por: Samuel Castro

Retroescavadeira desobstruiu ruas do Jardim Catarina Foto: Sandro Nascimento

Pelo segundo dia consecutivo, policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) realizaram uma operação para a retirada de barricadas em ruas do Jardim Catarina, em São Gonçalo na manhã de ontem.

Com o apoio de uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), os militares removeram objetos instalados pelos traficantes da Favela da 39 para obstruir as vias.

A ação contou com o auxílio da retroescavadeira da Unidade de Engenharia de Demolição e Transporte (UEDT), do Bope, e diversas ruas tiveram A passagem liberada. Durante a operação, não houve registro de prisões ou apreensões.