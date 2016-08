Confronto e prisões durante retirada de barricadas no Jardim Catarina

25/08/2016 às 18:15h Enviado por: Rennan Rebello

Vágner e o menor foram levados para a delegacia de Alcântara Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares





Um homem foi preso e um menor apreendido com drogas, na manhã de ontem, após troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes da Favela do Pica-Pau, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, durante operação para retirada de barricadas na comunidade.



Com o apoio de agentes da Unidade de Engenharia de Demolição e Transporte (UEDT), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), PMs foram até a comunidade para remover objetos que estavam obstruindo as vias. Ao chegarem no Pica-Pau, os militares foram recebidos a tiros pelos criminosos. Após o confronto, os policiais capturaram Vágner Antônio Dias Monteiro Júnior, 18, e um adolescente, de 17 anos, na Avenida Beira Rio. Com a dupla foram apreendidos 631 pinos de cocaína, 122 trouxinhas de maconha e dois rádios comunicadores. A dupla foi encaminhada para a 74ªDP (Alcântara).