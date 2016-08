Preso um dos bandidos mais procurados de São Gonçalo

25/08/2016 às 18:17h Enviado por: Rennan Rebello

Robozinho é acusado de ser mandante da morte de PM Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares







Considerado um dos principais líderes do do Comando Vermelho (CV) na região, Rodrigo Jaccoud, o Robozinho, de 37 anos, foi preso por policiais do 35ºBPM (Itaboraí), no início da manhã de ontem, no bairro Aldeia Velha, em Silva Jardim. Contra ele havia três mandados de prisão, um deles pela morte do subtenente da PM Cláudio Souza Santos, executado num conjunto habitacional do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, no Mundel, em maio.







Os agentes contaram que chegaram até Robozinho após receberem uma denúncia anônima. O traficante, que pilotava uma motocicleta clonada, foi surpreendido pelos militares quando saía de casa para comprar cigarros e não resistiu à prisão. Um Hyundai HB 20 branco, também clonado, foi recuperado na ação. Segundo a polícia, Robozinho controla o tráfico nas comunidades da Baixadinha, Barreira, Plano, em Monjolos, São Gonçalo. Em represália à prisão, bandidos ordenaram, ontem, que todos comércios do bairro fossem fechados.



“Homens armados passaram de moto e mandaram a gente baixar as portas das lojas porque o Robozinho havia sido preso. Estou muito assustada”, comentou uma moradora, que preferiu o anonimato. O acusado foi levado para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.