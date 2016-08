‘Parafal’ do Morro do Estado é preso após ser espancado pelos comparsas

24/08/2016 às 22:52h Enviado por: Rennan Rebello

Parafal foi preso por policiais civis em Santa Maria Madalena Foto: Sandro Nascimento

Apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico de drogas do Morro do Estado, no Centro de Niterói, Carlos Alexandre dos Santos Souza, o Parafal, de 35 anos, foi preso por agentes da 76ªDP (Niterói), no início da manhã de ontem, em Santa Maria Madalena, no interior do Rio. Contra ele havia quatro mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.







Os policiais contaram que conseguiram capturá-lo após ele ter sido espancado e expulso da comunidade pelos próprios comparsas, na semana passada. Depois do episódio, ele buscou abrigo na casa de familiares, no interior do estado. Ligado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), Parafal teria assumido o controle do tráfico de drogas da comunidade em maio, com a prisão de Wanderson Rodrigues, o Boladinho. No entanto, os traficantes Gabriel da Silva Barbosa, o Rato, e Alexandre Alves Jesus Moura, o Xã - ambos foragidos da Justiça - resolveram expulsá-lo da comunidade e ficaram à frente das bocas de fumo.





Investigações - Desde o final de 2015, agentes da delegacia de Niterói investigam 27 bandidos ligados ao TCP, que controlam o tráfico no morro do Estado, Chácara e Arroz. Após um ‘racha’ na quadrilha, Lindomar Dias Ferreira Gomes, o Baixinho Omar, teria assumido a liderança da venda de drogas nos morros do Arroz e da Chácara. Já o Morro do Estado estaria sendo administrado por dois bandidos da Zona Norte do Rio: Walace de Brito Trindade, o Lacosta, do Morro da Serrinha, em Madureira, e Carlos Eduardo Sales Cardoso, o Capilé, da Favela de Acari. Outros seis acusados de integrar a quadrilha continuam foragidos: Edimilson da Conceição, o Cicatriz, Elton Gomes da Silva, o Elton 7, Leonardo Ribeiro dos Santos, o Leo Chora, Maykon Soares dos Santos, o MK, Cristiano Miranda Ferreira, o CR, e Matheus Erick Andrade Guimarães, o Canibal ou PQD.